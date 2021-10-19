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У Чехії відкрили кримінальну справу після брифінгу про недієздатність Земана

Президент підписував рішення, коли вже не мав цього робити за станом здоров'я.

У Чехії відкрили кримінальну справу після брифінгу про недієздатність Земана
Фото: EPA/UPG

Поліція Чехії розпочала кримінальне провадження після того, як стало відомо про недієздатність президента Мілоша Земана. Справа стосується можливого злочину проти держави.

Як повідомляє "Радіо Прага", керівник канцелярії президента Вратіслав Минарж ще минулої середи, 13 жовтня, знав про те, що стан здоров'я Земана не дозволяє йому виконувати обов'язки.

Незважаючи на це, Минарж наступного дня привів до Земена спікера нижньої палати парламенту Радека Вондрачека. Під час цієї зустрічі президент Чехії підписав рішення про проведення засідання парламенту за підсумками виборів. Поліція перевірятиме, чи не було підпис Земана підроблено.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та його ймовірний наступник Петр Фіала уже висловилися за відставку керівника канцелярії Земана. 

"Минарж повинен піти у відставку. Якщо він цього не зробить, тоді прем’єр, або чинний, або наступний, повинні усунути його з посади", - заявив Фіала.

Точний діагноз 77-річного Земана, який з 10 жовтня знаходиться у реанімації, не повідомлявся. За деякими даними, госпіталізація могла бути пов'язаною з загостренням хвороби печінки.

Парламентські вибори в Чехії відбулися 8-9 жовтня. Згідно з конституцією, президент країни повинен запропонувати парламенту кандидатуру на пост глави уряду. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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