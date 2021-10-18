ЄС планує виключити Україну з списку країн "зеленої зони", - ЗМІ

Сплеск кількості випадків останнім часом означає, що країна більше не залишатиметься у переліку.

Європейський союз має намір цього тижня виключити Україну зі списку країн "зеленої" карантинної зони, громадянам яких можна подорожувати до країн ЄС без ковідних обмежень.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Пізніше цього тижня Україну планують вилучити з рекомендованого Європейським Союзом списку COVID-безпечних для подорожей країн. Її було додано (у список - ред.) в середині липня, але сплеск кількості випадків останнім часом означає, що країна більше не залишатиметься у переліку”, - написав він у Twitter.

#Ukraine is set to be removed from the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won't make the list any longer — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021

8 жовтня Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. З переліку не виключили жодну з країн, однак, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, на початку року Євросоюз переглянув обмеження на в'їзд у Шенгенську зону з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими.

У лютому Рада ЄС оновила рекомендації щодо обмежень свободи пересування в країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19. Згідно з оновленою рекомендацією, до існуючих рекомендацій ("зеленого", "помаранчевого", "червоного" та "сірого" рівня) додається новий колір - "темно-червоний".