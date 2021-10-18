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Додон вирішив скласти депутатський мандат і повноваження лідера соціалістів Молдови

Колишній президент та його партія провалили вибори у 2020 і 2021 роках.

Додон вирішив скласти депутатський мандат і повноваження лідера соціалістів Молдови
Фото: facebook.com/dodon.igor

Лідер Партії соціалістів, колишній президент Молдови Ігор Додон вирішив скласти депутатський мандат. Натомість він очолить Молдавсько-російський діловий союз і займатиметься налагодженням відносин між Молдовою та Росією.

Про це йдеться в фейсбуці Додона.

"Я відмовляюся від мандата депутата в Парламенті Республіки Молдова, а відповідна заява буде передано в наступні дні в секретаріат законодавчого органу. Відмова від мандата депутата має кілька причин. По-перше [...] я вважаю, що можу бути більш ефективним і допомагати громадянам і економічним агентам поза парламентом", - сказав Додон.

По-друге, він хоче довести, що не ховається за депутатською недоторканністю. "Якщо керівництво країни планує сфабрикувати проти мене політичні справи, я чинитиму пряму політичну боротьбу як пересічний громадянин", - заявив Додон.

У той же час Додон повідомив, що очолив Молдавсько-російський діловий союз, щоб займатися налагодженням відносин з Росією.

"Я прийняв пропозицію очолити нову організацію - Молдавсько-російський діловий союз, який зареєстрували в Кишиневі в червні. Засновником цієї організації з боку РФ є найбільша російська асоціація "Ділова Росія", - розказав Додон. За його словами, він буде займатися поглибленням молдавсько-російських економічних відносин, залученням іноземних інвестицій і наданням допомоги економічним агентам у відносинах з російськими партнерами.

Додон також складе повноваження голови Партії соціалістів. Цю посаду буде скасовано на з'їзді у грудні, а замість неї створять колегіальний виконавчий комітет на чолі з виконавчим секретарем партії.

Додон був лідером ПСРМ з 2011 до 2016 року, поки не став президентом Молдови. Після поразки на виборах у 2020 році він знову очолив соціалістів.

У 2021 році ПСРМ програла парламентські вибори проєвропейській партії "Дія і солідарність" (PAS).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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