Лікар заявив про погіршення стану заарештованого у Грузії Саакашвілі, але "термінове медичне втручання наразі не потрібне"

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який 17-й день продовжує голодування в тюремній камері, погіршується.

Про це заявив журналістам особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшидзе, передає Інтерфакс-Україна.

"Стан його здоров'я погіршується, що було цілком передбачувано, однак Міхеіл Саакашвілі не має наміру припиняти голодування, і морально він стійкий", - сказав медик.

Лікар додав, що Саакашвілі складно пересуватися, у нього "сильна блідість обличчя", але поки що термінового медичного втручання не потрібно.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений до позбавлення волі. Тому, приїхавши в Грузію, Саакашвілі одразу потрапив за ґрати.

Саакашвілі оголосив голодування, оскільки вважає затримання незаконним, а звинувачення на його адресу - сфальсифікованими.

Адвокат політика Бека Басілая заявив, що припиняти голодування Саакашвілі не планує.

Раніше лікар за згодою Саакашвілі оприлюднив його діагноз - таласемія (захворювання крові), і наголосив, що "йому категорично не можна голодувати".

Цивільна дружина Михайла Саакашвілі народна депутатка України Ліза Ясько повідомляла, що за 12 днів голодування у грузинській в’язниці політик схуд на 12 кілограмів.