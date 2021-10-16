США проведуть випробування гіперзвукових ракет наземного базування в найближчі півтора року

У 2022-му фінансовому році відбудуться три льотні випробування і ще додаткові випробування - в 2023 році.

Військові Сполучених Штатів Америки планують здійснити в майбутні 18 місяців три контрольних тестові пуски розроблюваних гіперзвукових ракет наземного базування перед постановкою їх на озброєння в 2023 році.

Про це повідомив начальник управління Армії США з гіперзвукових розробок генерал-лейтенант Ніл Тергуд, передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2022-му фінансовому році (почався 1 жовтня) будуть три льотні випробування і ще додаткові випробування в 2023 році", - сказав він в інтерв'ю виданню Defense News за підсумками конференції Асоціації Армії США.

Тергуд зазначив, що ці фінальні льотні випробування будуть проводитися безпосередньо бойовими частинами, в які вони надійдуть, а не розробниками.

"Ми дали їм техніку, щоб вони могли вже зараз тренуватися і бути готовими отримати реальні боєкомплекти для стрільби", - зазначив генерал.

За словами Тергуда, це дозволить військовим вже до постановки на озброєння систем бути підготовленими до їх застосування.

Згідно з опублікованими на поточному тижні світлинами Армії США, перші тягачі з причепами, на яких встановлені контейнери для запуску гіперзвукових ракет наземного базування системи Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), які отримали назву Dark Eagle, доставлені на базу Льюїс-Маккорд у штаті Вашингтон.

Даних про наявність самих ракет у контейнерах немає. Тим часом, за повідомленням Армії США, на базу крім тягачів Oshkosh M983A4 з трейлерами доставлені і "інші компоненти" комплексів, призначення яких не розкривається. Зазначається лише, що вони дозволять військовослужбовцям проводити повний цикл тренувань з роботи з комплексами.

Планується, що розгортання першої боєготовності американської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено в 2023 році.

Нагадаємо, у вересні Штати провели успішні випробування балістичної ракети Trident II над Атлантичним океаном.

У 2017 році США провели випробування з перехоплення балістичної ракети середньої дальності.