США засудили російський перепис населення у Криму

"Це спроба підірвати незалежність та цілісність України".

Сполучені Штати Америки засудили російський перепис населення в тимчасово окупованому Криму.

Про це речник Державного департаменту США Едвард Прайс написав у Твіттері.

Він назвав перепис ще одною спробою підірвати незалежність та цілісність України.

“Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, – написав Прайс.

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021

Нагадаємо, МЗС оприлюднило заяву, у якій засудило проведення Росією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Українські дипломати заявили, що дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.

Додамо, Виконавча рада Організації Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) ухвалила рішення про проведення моніторингу у Криму. Генеральний директор ЮНЕСКО має представити наступну доповідь про ситуацію на півострові за результатами цього моніторингу на 215-й сесії Виконавчої ради.