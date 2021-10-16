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США засудили російський перепис населення у Криму

"Це спроба підірвати незалежність та цілісність України".

США засудили російський перепис населення у Криму
Фото: US Embassy in Norway

Сполучені Штати Америки засудили російський перепис населення в тимчасово окупованому Криму.

Про це речник Державного департаменту США Едвард Прайс написав у Твіттері.

Він назвав перепис ще одною спробою підірвати незалежність та цілісність України.

“Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, – написав Прайс.

Нагадаємо, МЗС оприлюднило заяву, у якій засудило проведення Росією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Українські дипломати заявили, що дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.

Додамо, Виконавча рада Організації Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) ухвалила рішення про проведення моніторингу у Криму. Генеральний директор ЮНЕСКО має представити наступну доповідь про ситуацію на півострові за результатами цього моніторингу на 215-й сесії Виконавчої ради.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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