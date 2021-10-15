У Криму 61-річного українця засудили до 12 років за “шпигунство”

Підконтрольний Росії так званий "Верховний суд Криму" виніс незаконний вирок 61-річному українцю Костянтину Ширінгу в сфабрикованій кримінальній справі за нібито "шпигунство".

Його засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими "судами" не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Ширінга.

Денісова засудила продовження політичних репресій окупаційною владою щодо українців на території тимчасово окупованого Криму.

Уповноважений закликала міжнародну спільноту застосувати всі можливі інструменти для посилення тиску на Росію, аби якнайшвидше звільнити всіх незаконно утримуваних нею українців.

Зазначимо, торік 15 квітня російська ФСБ заявила про затримання в Криму учасників "української розвідувально-диверсійної групи", в яку нібито входила "російська військовослужбовець, підозрювана у видачі державної таємниці", – Тетяна Кузьменко і громадянин України, якого підозрюють у "здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби" – Костянтин Ширінг. Були порушені справи "про державну зраду і шпигунство", пише Українська правда.

Прапорщик Кузьменко нібито передавала Ширінгу відомості про чисельність особового складу полку, ракетне й інше озброєння, місця його дислокації тощо, а він цю інформацію передавав у Міноборони України. Ширінг зв'язок із української розвідкою заперечував.

7 червня 2021 року Південний окружний військовий суд Росії призначив Кузьменко 8 років позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки військовослужбовиці.

Додамо, Ширінг страждає серцево-судинними захворюваннями. Він кілька разів звертався із заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО. Ширінг не раз скаржився на ненадання медичної допомоги, а йому все погіршували умови утримання. За інформацією ЗМІ, у травні 2020 року Ширінга етапували з Криму до Москви.