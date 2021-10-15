МЗС: Україна засуджує всеросійський перепис населення у Криму і закликає ігнорувати результати

"Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Україна засуджує проведення Росією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

У МЗС зазначили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.

“Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій”, – йдеться у повідомленні відомства.

Українські дипломати наголошують, що відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий “референдум” в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, зокрема слугувати підставою для відображення результатів перепису населення півострова як частини загальноросійського перепису.

“Важливо, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, які є невід’ємною частиною території України. Учасники Кримської платформи рішуче протидіятимуть будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права”, – зазначено у заяві.

МЗС України наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій.

Відомство закликало міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати.

Нагадаємо, Виконавча рада Організації Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) ухвалила рішення про проведення моніторингу у Криму.

Рішення передбачає, що Генеральний директор ЮНЕСКО має представити наступну доповідь про ситуацію на півострові за результатами цього моніторингу на 215-й сесії Виконавчої ради.