Росія визнала видання Republic і "Росбалт" іноземними агентами

Сайти потрапили в один ряд з проєктами "Радіо Свобода", "Медузою" та "Медіазоною".

Міністерство юстиції Росії визнало видання Republic (колишній Slon.ru) і "Росбалт" іноземними агентами.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

87-м номером до списку ЗМІ-іноземних агентів увійшло ТОВ "Москоу діджитал медіа" (юридична особа Republic), а 88-м - АТ "РС-Балт" ("Росбалт").

"Ми вважаємо таке рішення і несправедливим, і незаконним. Закон про іноземних агентів взагалі повинен бути скасований (про що ми не раз писали і говорили). Але його застосування до Republic - за межею абсурду, тому що наше видання існує тільки на гроші передплатників. У нас немає іноземних спонсорів, ми не отримуємо гранти. У нас навіть реклами немає. Тільки підписка", - йдеться у заяві Republic з цього приводу.

Видання існує з 2009 року і до 2016-го називалось Slon.ru.

Інформаційне агентство "Росбалт" створила і очолила у 2000 році Наталія Чапліна - дружина Віктора Черкесова, який на той момент був постійним представником президента РФ Володимира Путіна в одному з округів Росії.

ЗМІ-іноагенти зобов'язані детально звітувати мін'юсту про всі свої доходи та витрати, про персональний склад керівництва і аудиторських перевірках. Матеріали таких ЗМІ повинні поширюватися на території Росії з відповідним маркуванням.

За порушення вимог ЗМІ ризикує отримати багатомільйонні штрафи.

Починаючи з квітня 2021 року в Росії іноагентами оголосили цілий ряд незалежних ЗМІ, включно з "Медузою", VTimes (якому довелося закритися), "Інсайдером", телеканалом "Дождь", виданням "Важные истории", "Медіазоною".

Через загрозу репресій об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP припинило роботу в Росії, а медіаресурси Михайла Ходорковського ("Открытые медиа" та "МБХ Медиа") закрилися.