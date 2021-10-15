Правовий комітет Європарламенту схвалив позов проти Єврокомісії про бездіяльність

Комітет з правових питань Європарламенту схвалив подання позову про бездіяльність проти Єврокомісії.

Так, на думку більшості членів комітету, Єврокомісія зволікає із застосуванням нового регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права в країнах Євросоюзу, пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.

Позов підтримали 13 членів комітету, ще троє проголосували “проти”, а 6 – утрималися.

Тепер голова Європарламенту Давид Сассолі має передати позов проти Єврокомісії до Європейського суду – вищого судового органу ЄС в Люксембурзі. Перед цим він може ініціювати пленарне голосування з цього питання. Крайній термін подачі позову – 2 листопада.

🚨The @EP_Legal recommendation on possible action on failure to act in relation to the application of the conditionality regulation was adopted. Final decision will be taken by EP President. — JURI Committee Press (@EP_Legal) October 14, 2021

Додамо, механізм верховенства права діє у ЄС з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим країнам, в яких існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства права.

Під загрозою застосування цих санкційних заходів у ЄС опинилися насамперед Польща та Угорщина, яким Брюссель закидає порушення основних прав та свобод та обмеження незалежності судової системи.

“Обмеження основних прав і незалежності судової влади урядами Угорщини і Польщі представляють серйозну загрозу для громадян цих країн, а також для нагляду за використанням коштів Євросоюзу, які виділяються урядам”, – заявив доповідач комітету Європарламенту з правових питань Серґей Лаґодінскі, що представляє Німеччину.

Уряди Угорщини і Польщі припускали, що нову процедуру буде використано насамперед проти них, тому оскаржили її в Європейському суді. Розгляд справи ще не завершено.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі підтвердив, що польська Конституція має перевагу над законодавством Європейського союзу. Згідно з рішенням суду, право ЄС має пріоритет над польськими законами тільки в області переданих Польщею компетенцій.

Колишній президент Євроради, чинний лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск назвав це рішення "зрадою" і закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу.