Правовий комітет Європарламенту схвалив позов проти Єврокомісії про бездіяльність

Комітет з правових питань Європарламенту схвалив подання позову про бездіяльність проти Єврокомісії.
Так, на думку більшості членів комітету, Єврокомісія зволікає із застосуванням нового регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права в країнах Євросоюзу, пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.
Позов підтримали 13 членів комітету, ще троє проголосували “проти”, а 6 – утрималися.
Тепер голова Європарламенту Давид Сассолі має передати позов проти Єврокомісії до Європейського суду – вищого судового органу ЄС в Люксембурзі. Перед цим він може ініціювати пленарне голосування з цього питання. Крайній термін подачі позову – 2 листопада.
🚨The @EP_Legal recommendation on possible action on failure to act in relation to the application of the conditionality regulation was adopted. Final decision will be taken by EP President.— JURI Committee Press (@EP_Legal) October 14, 2021
Додамо, механізм верховенства права діє у ЄС з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим країнам, в яких існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства права.
Під загрозою застосування цих санкційних заходів у ЄС опинилися насамперед Польща та Угорщина, яким Брюссель закидає порушення основних прав та свобод та обмеження незалежності судової системи.
“Обмеження основних прав і незалежності судової влади урядами Угорщини і Польщі представляють серйозну загрозу для громадян цих країн, а також для нагляду за використанням коштів Євросоюзу, які виділяються урядам”, – заявив доповідач комітету Європарламенту з правових питань Серґей Лаґодінскі, що представляє Німеччину.
Уряди Угорщини і Польщі припускали, що нову процедуру буде використано насамперед проти них, тому оскаржили її в Європейському суді. Розгляд справи ще не завершено.
Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі підтвердив, що польська Конституція має перевагу над законодавством Європейського союзу. Згідно з рішенням суду, право ЄС має пріоритет над польськими законами тільки в області переданих Польщею компетенцій.
Колишній президент Євроради, чинний лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск назвав це рішення "зрадою" і закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу.