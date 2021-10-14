У Бейруті під час нападу на протестувальників застрелили щонайменше шістьох людей

Стрілянина відбулася під час мітингу, учасники якого вимагали відсторонення судді в справі про вибух в порту.

Вибух в порту Бейрута в 2020 році

У Бейруті щонайменше шестеро людей були застрелені під час нападу на протестувальників-шиїтів, які вимагали відсторонити від посади суддю, котрий веде справу минулорічного вибуху в порту.

Лідер партії християнської громади "Ліванські сили" Самір Геагеа заявив, що стрілянина стала результатом "неконтрольованої зброї в суспільстві". При цьому шиїтська ісламістська організація і партія "Хезболла",а також пов'язана з нею організація "Амаль" звинуватили в стрілянині "Ліванські сили", пише Reuters.

За словами анонімного джерела агентства серед військових, однією із загиблих стала жінка, яка під час стрілянини перебувала в себе вдома.

У заяві армії йдеться, що стрілянина була спрямована проти протестувальників, які перебували на окружній розв'язці, розташованій в районі, що розділяє християнські та шиїтські мусульманські квартали. За попередніми даними, вогонь вівся з дахів.

За даними Міністерства закордонних справ України, серед загиблих під час стрілянині в Бейруті українців немає.

"Слідкуємо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає. Українське посольство відкрило цілодобову «гарячу лінію» для надання допомоги українцям: +961 5921 668", – написав речник міністерства Олег Ніколенко в Twitter.

"Хезболла" звинувачує суддю Тарека Бітара в упередженності у справі про вибухи в порту, який призвів до загибелі 200 людей. Суддя намагався допитати низку високопоставлених політиків та співробітників служби безпеки, включно з союзниками "Хезболли", через підозри в халатності, що могла призвести до вибуху.

Хоча ніхто з членів "Хезболли" не є фігурантом кримінальних справ, суддю звинуватили в проведенні політизованого розслідування. Сьогодні суд відхилив скарги на Бітара, що дозволяє йому проводити розслідування далі.

Нагадаємо, у вересні цього року проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднив матеріал про минулорічний вибух амонію в порту Бейрута. За даними журналістів, компанія, якій належали хімікати, пов'язана з українським бізнесменом Володимиром Вербанолем.