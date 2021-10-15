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У Німеччині розпочалася заключна фаза перемовин з формування уряду

Домовлятимуться про коаліцію три політичні сили.

У Німеччині розпочалася заключна фаза перемовин з формування уряду
Лідери політичних сил, що формують уряд
Фото: ЕРА/UPG

У Німеччині розпочалася заключна фаза трьохсторонніх перемовин з формування уряду.

Домовлятимуться про коаліцію соціал-демократи, "Зелені" і "Вільна демократична партія".

Партійне керівництво рекомендувало політичним силам розпочати складання коаліційної угоди.

Найважливішою “грошовою одиницею” на переговорах є повага і довіра, йдеться у спільній заяві політичних сил.

“Ми – три сторони, які зараз можуть взяти на себе відповідальність і мають спільне уявлення про те, як може виглядати прогрес”, – додали політики.

Нагадаємо, вибори до Бундестагу відбулися у Німеччині 26 вересня. Найбільшу кількість голосів отримала Соціал-демократична партію. Християнсько-демократичний союз разом з партнерським Християнсько-соціальним союзом набрав тільки 24,1% голосів. Третє місце на виборах отримали "Зелені" – 14,8%.

Лідер соціал-демократів заявив про намір сформувати уряд без партії Ангели Меркель.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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