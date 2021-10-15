У Німеччині розпочалася заключна фаза перемовин з формування уряду

Домовлятимуться про коаліцію три політичні сили.

У Німеччині розпочалася заключна фаза трьохсторонніх перемовин з формування уряду.

Домовлятимуться про коаліцію соціал-демократи, "Зелені" і "Вільна демократична партія".

Партійне керівництво рекомендувало політичним силам розпочати складання коаліційної угоди.

Найважливішою “грошовою одиницею” на переговорах є повага і довіра, йдеться у спільній заяві політичних сил.

"Die wichtigste Währung in den Gesprächen war der Respekt voreinander und das Vertrauen zueinander. Wir sind die drei Parteien, die derzeit in der Lage sind Verantwortung zu übernehmen und die eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wie Fortschritt aussehen kann", so @NowaboFM. pic.twitter.com/8lmrzLliSv — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) October 15, 2021

“Ми – три сторони, які зараз можуть взяти на себе відповідальність і мають спільне уявлення про те, як може виглядати прогрес”, – додали політики.

Gemeinsam mit den Spitzen von Grünen und FDP wollen wir in den Gremien unserer Parteien vorschlagen, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Die Gremien werden auf Basis der Sondierungsergebnisse entscheiden. Diese haben wir in diesem Papier festgehalten 👉 https://t.co/w2rLy1Dgm1 — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) October 15, 2021

Нагадаємо, вибори до Бундестагу відбулися у Німеччині 26 вересня. Найбільшу кількість голосів отримала Соціал-демократична партію. Християнсько-демократичний союз разом з партнерським Християнсько-соціальним союзом набрав тільки 24,1% голосів. Третє місце на виборах отримали "Зелені" – 14,8%.

Лідер соціал-демократів заявив про намір сформувати уряд без партії Ангели Меркель.