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Новий уряд Німеччини формуватимуть без партії Меркель

Соціал-демократи покликали в коаліцію "зелених" і лібералів.

Новий уряд Німеччини формуватимуть без партії Меркель
Олаф Шольц (в центрі) з кандидатками від СДПН
Фото: EPA/UPG

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини, яка виграла вибори в Бундестаг, заявив про намір сформувати уряд без партії Ангели Меркель.

"ХДС отримав сигнал від виборців і не повинен перебувати в уряді. Вони надали мандат на формування уряду нам, вони посили позиції трьох партій: СДПН, "Зелених" і ВДП - саме ці партії мають очолити наступний уряду", - цитує Олафа Шольца "Німецька хвиля".

Разом вони набирають 416 мандатів з 735.

За Соціал-демократичну партію у неділю, 26 вересня, проголосували 25,7% німецьких виборців. Християнсько-демократичний союз, який очолює непопулярний політик Армін Лашет, разом з партнерським Християнсько-соціальним союзом набрав тільки 24,1% голосів. Це найгірший результат в історії цього блоку.

Третє місце на виборах отримали "Зелені" - 14,8%, четверте - Вільна демократична партія з 11,5% відсотками. За праву проросійську партію "Альтернатива для Німеччини" проголосували 10,3%. 

Не пройшла до Бундестагу партія "Ліві" з 4,9%.

Нагадаємо, що в уряді Ангели Меркель соціал-демократи були молодшим партнером по коаліції. За бажання вони знову могли б сформувати новий уряд з ХДС/ХСС.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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