Новий уряд Німеччини формуватимуть без партії Меркель

Соціал-демократи покликали в коаліцію "зелених" і лібералів.

Олаф Шольц (в центрі) з кандидатками від СДПН

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини, яка виграла вибори в Бундестаг, заявив про намір сформувати уряд без партії Ангели Меркель.

"ХДС отримав сигнал від виборців і не повинен перебувати в уряді. Вони надали мандат на формування уряду нам, вони посили позиції трьох партій: СДПН, "Зелених" і ВДП - саме ці партії мають очолити наступний уряду", - цитує Олафа Шольца "Німецька хвиля".

Разом вони набирають 416 мандатів з 735.

За Соціал-демократичну партію у неділю, 26 вересня, проголосували 25,7% німецьких виборців. Християнсько-демократичний союз, який очолює непопулярний політик Армін Лашет, разом з партнерським Християнсько-соціальним союзом набрав тільки 24,1% голосів. Це найгірший результат в історії цього блоку.

Третє місце на виборах отримали "Зелені" - 14,8%, четверте - Вільна демократична партія з 11,5% відсотками. За праву проросійську партію "Альтернатива для Німеччини" проголосували 10,3%.

Не пройшла до Бундестагу партія "Ліві" з 4,9%.

Нагадаємо, що в уряді Ангели Меркель соціал-демократи були молодшим партнером по коаліції. За бажання вони знову могли б сформувати новий уряд з ХДС/ХСС.