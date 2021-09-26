Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні, 26 вересня Німеччина обирає новий Бундестаг. Новообрані депутати оберуть канцлера ФРН, який сформує наступний уряд країни.

Нинішній склад німецького парламенту налічує 709 депутатів, що є рекордною кількістю. Визначена законом мінімальна кількість мандатів – 598. Експерти вважають, що після виборів кількість депутатів, скоріш за все, збільшиться.

На виборах мають право голосувати майже 60,4 мільйона громадян Німеччини, з них 2,8 мільйона – вперше. Вибори відбуваються за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагаються 47 партій.

Цього дня у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія та в Берліні обирають також нові земельні парламенти, пише "Німецька хвиля".

Згідно з останніми опитуваннями, до німецького парламенту можуть увійти 6 партій: соціал-демократи СДПН, консервативний блок ХДС/ХСС, Зелені, ліберальна Вільна демократична партія, ультраправа Альтернатива для Німеччини і Ліва партія.

Станом на 17 вересня 82% німців не знали, за кого голосуватимуть на виборах.

Кандидатів на посаду канцлера, наступника Ангели Меркель, яка обіймала її 16 років, висунули лише три партії: соціал-демократи, ХДС/ХСС та зелені.

Оновлення 12:16. Попередні результати оголосять уже о 18:00, перевірятимуть бюлетені будуть 4-5 тижнів.

Розрив у рейтингах основних конкурентів – ХДС/ХСС і СДПН становить 1-3 відсотки, пише Укрінформ.

Фото: ЕРА/UPG

63-річний соціал-демократ Олаф Шольц походить з західної Німеччини. За освітою юрист. Був активістом молодіжки соціал-демократів, у 1980-х роках критикував НАТО та домінування великого бізнесу у ФРН, повідомляє bbc.com.

Шольц був одним з найближчих соратників канцлера Герхарда Шрьодера, два роки обіймав посаду генсека СДПН. У 2003 році за нудні виступи та спокійні манери газета Die Zeit назвала його "Шольцоматом", порівнявши з роботом.

Двічі працював в уряді Меркель, а між цим був бургомістром Гамбурга.

З березня 2018 є міністром фінансів та віцеканцлером в останньому уряді Ангели Меркель.

Фото: ЕРА/UPG Олаф Шольц виступає перед ЗМІ після голосування

Фото: ЕРА/UPG Шольц голосує

60-річний кандидат ХДС Армін Лашет, як і Олаф Шольц, в політику прийшов у молодості. Походить з західнонімецького міста Ахен. Отримав юридичну освіту, працював журналістом і головним редактором газети.

Був депутатом Бундестагу від ХДС, а також Європарламенту, працював міністром в уряді землі Північний Рейн-Вестфалія, а згодом і очолив його.

У січні 2021 року очолив ХДС на федеральному рівні, перемігши представника консервативного крила Фрідріха Мерца.

Фото: ЕРА/UPG Армін Лашет прийшов на виборчу дільницю

40-річна Анналена Бербок від зелених – з родини активістів антивоєнного та антиядерного руху, у дитинстві разом з батьками брала участь у демонстраціях. Отримала освіту з політології та міжнародного права в університетах Німеччини та Британії.

2005 року вступила до партії зелених, а у 2013 році вперше стала депутаткою Бундестагу. У 2018 році разом з літературознавцем Робертом Хабеком очолила зелених.

У перегонах з серпня лідирують соціал-демократи. Тоді вони вперше за 15 років обійшли у рейтингах партію Меркель. До цього з невеликим винятком лідирував саме блок ХДС/ХДС.

Фото: ЕРА/UPG

Між кандидатами в канцлери пройшли кілька теледебатів, і кожного разу переможцем був Шольц. На останніх дебатах 19 вересня переможцем його назвали 42% телеглядачів, Лашета – 27%, Бербок – 25%, повідомляє dpa.

Причиною падіння рейтингу ХДС/ХСС часто називають недоречний сміх Лашета під час відвідання постраждалих від повені міст у землі Північний Рейн-Вестфалія у липні цього року. Внаслідок стихійного лиха тоді загинули майже 200 людей, десятки зникли, а збитки сягнули 5,5 млрд євро. Під час візиту відеокамери зафільмували, як Лашет щось жваво обговорював з іншими політиками і реготав, поки президент Штайнмайєр розповідав журналістам про жертв. Хоча Лашет 17 липня висловив жаль з приводу інциденту у Twitter, ця ситуація вплинула на рейтинг ХДС.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Рейтинг соціал-демократів пішов угору також через те, що Олаф Шольц пропонує стабільність і є "продовженням" Ангели Меркель, хай з трохи іншим світоглядом та соціальною політикою.

Соціал-демократам також допомогли заяви кандидатки зелених Анналени Бербок, яка закликала підвищити ціни на бензин і обмежити короткі авіарейси, щоби зменшити викиди.

Нагадаємо, очільник Бундестагу Вольфґанґ Шойбле вважає, що подальше розширення складу німецького парламенту може поставити під загрозу його працездатність.