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У Нідерландах затримали двох українців за перевезення нелегалів

Судно з албанськими мігрантами прямувало у Великобританію.

У Нідерландах затримали двох українців за перевезення нелегалів
Фото: EPA/UPG

У Нідерландах ввечері у п'ятницю, 24 вересня, перехопили вітрильну яхту, на борту якої знаходилися 11 мігрантів з Албанії. Двох українців, які керували судном, затримали за підозрою в контрабанді людей.

Про це повідомило місцеве видання De Telegraaf з посиланням на правоохоронні органи.

Як і більшість подібних суден з мігрантами, яхта прямувала до Великобританії.

"Раніше ми в основному спостерігали так званих "альпіністів" на контейнеровозах. Проте тепер ми все частіше бачимо, що перевізники вибирають парусні кораблі. Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людьми біля берегів Нідерландів", - розказав речник поліції.

Нагадаємо, що у грецьких в'язницях відбувають покарання десятки українських громадян. Більшість із них вважали, що їдуть на роботу керувати яхтою, але в реальності виявилося, що під яхтингом йшлося про незаконне переправленням мігрантів із Сирії й Туреччини в Грецію та Італію.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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