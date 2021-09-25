У Нідерландах затримали двох українців за перевезення нелегалів

У Нідерландах ввечері у п'ятницю, 24 вересня, перехопили вітрильну яхту, на борту якої знаходилися 11 мігрантів з Албанії. Двох українців, які керували судном, затримали за підозрою в контрабанді людей.

Про це повідомило місцеве видання De Telegraaf з посиланням на правоохоронні органи.

Як і більшість подібних суден з мігрантами, яхта прямувала до Великобританії.

"Раніше ми в основному спостерігали так званих "альпіністів" на контейнеровозах. Проте тепер ми все частіше бачимо, що перевізники вибирають парусні кораблі. Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людьми біля берегів Нідерландів", - розказав речник поліції.

Нагадаємо, що у грецьких в'язницях відбувають покарання десятки українських громадян. Більшість із них вважали, що їдуть на роботу керувати яхтою, але в реальності виявилося, що під яхтингом йшлося про незаконне переправленням мігрантів із Сирії й Туреччини в Грецію та Італію.