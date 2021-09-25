Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Народного депутата судитимуть за несплату понад 118 млн грн податків
Народного депутата судитимуть за несплату понад 118 млн грн податків
Підліток на маминому автомобілі влаштував масштабну аварію у Чорноморську
Підліток на маминому автомобілі влаштував масштабну аварію у Чорноморську
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
ГоловнаСвіт

ООН попередила про загрозу голоду в Афганістані

Без їжі може залишитися кожен третій житель країни.

ООН попередила про загрозу голоду в Афганістані
Фото: EPA/UPG

Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) попередила про загрозу голоду в Афганістані.

Про це сказала директорка фонду Наталія Канем в інтерв'ю AFP.

За її словами, "не буде перебільшенням сказати", що "неминучий голод" загрожує принаймні третині з 33-мільйонного населення Афганістану. У випадку суворої зими та поширення COVID-19 і без того складна ситуація може тільки погіршитися.

"Існує велика тривога щодо того, як надаватиметься медична допомога, звідки буде надходити їжа", - сказала Канем.

Вона вважає, що гірше за всіх буде жінкам та дівчатам. У спустошених війною районах є багато жінок, які є єдиними годувальниками в родині. Як вони зможуть утримувати родини при талібах, залишається під питанням.

Лідери "Талібану", який повернувся до влади в Афганістані після 20-річної перерви, намагаються надати їх рухові більш поміркованого вигляду, ніж це було в кінці 1990-х років. Тоді жінкам в Афганістані було заборонено відвідувати школи, працювати і виходити на вулицю без чоловічого супроводу. Але, попри заяви талібів, які обіцяли поважати права жінок в рамках ісламського шаріату, до тимчасового уряду Афганістану не була призначена жодна жінка.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також