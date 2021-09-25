ООН попередила про загрозу голоду в Афганістані

Без їжі може залишитися кожен третій житель країни.

Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) попередила про загрозу голоду в Афганістані.

Про це сказала директорка фонду Наталія Канем в інтерв'ю AFP.

За її словами, "не буде перебільшенням сказати", що "неминучий голод" загрожує принаймні третині з 33-мільйонного населення Афганістану. У випадку суворої зими та поширення COVID-19 і без того складна ситуація може тільки погіршитися.

"Існує велика тривога щодо того, як надаватиметься медична допомога, звідки буде надходити їжа", - сказала Канем.

Вона вважає, що гірше за всіх буде жінкам та дівчатам. У спустошених війною районах є багато жінок, які є єдиними годувальниками в родині. Як вони зможуть утримувати родини при талібах, залишається під питанням.

Лідери "Талібану", який повернувся до влади в Афганістані після 20-річної перерви, намагаються надати їх рухові більш поміркованого вигляду, ніж це було в кінці 1990-х років. Тоді жінкам в Афганістані було заборонено відвідувати школи, працювати і виходити на вулицю без чоловічого супроводу. Але, попри заяви талібів, які обіцяли поважати права жінок в рамках ісламського шаріату, до тимчасового уряду Афганістану не була призначена жодна жінка.