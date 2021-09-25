Фіндиректорка Huawei повернулась в Китай після трьох років домашнього арешту в Канаді

Фото: CCTV

Фінансова директорка компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу у суботу, 25 вересня, повернулася в Китай після майже трьох років домашнього арешту в Канаді.

Як повідомляє South China Morning Post, у чартерному літаку, оплаченому урядом КНР, її супроводжував посол Китаю. В Шеньчженьскому міжнародному аеропорту Мен зустріли як національного героя - з червоною доріжкою та камерами державного телебачення. На найвищому хмарочосі міста Шеньчжень - 555-метровій будівлі міжнародного фінансового центру Пінань - з'явився напис "Ласкаво просимо додому".

Китайський уряд обміняв Мен Ванчжоу на двох канадських бізнесменів - Майкла Спейвора та Майкла Коврига, затриманих у 2018 році за підозрою в шпигунстві через два тижні після того, як у Канаді арештували топменеджерку Huawei.

Її звільнення стало наслідком угоди, укладеної після тривалих перемовин між китайськими і американськими дипломатами.

Американський мін'юст погодився відкласти судове переслідування проти Мен та відкликав запит на екстрадицію, після чого канадська прокуратура негайно відпустила китаянку з-під домашнього арешту.

Мен загрожувала екстрадиція за звинуваченням в порушенні санкційного режиму. США звинувачували її в тому, що вона нібито ввела британський банк HSBC в оману щодо зв'язків Huawei з компанією Skycom, яка працювала в Ірані, і тим самим поставила під банк ризику: він міг порушити санкції США проти Ірану.

Мен Ванчжоу - дочка засновника Huawei Technologies Жень Чженфея.