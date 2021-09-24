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Німецька компанія припинила поставки газу клієнтам через стрибок цін

За інформацією ЗМІ, це перша компанія, яка відреагувала таким чином на зростання цін на ринку. 

Німецька компанія припинила поставки газу клієнтам через стрибок цін
Фото: EPA/UPG

Німецька Deutsche Energiepool, що займається газопостачанням промислових підприємств і муніципальних комунальних служб, припинила поставки газу клієнтам через стрибок цін на нього.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на інформацію компанії.

"В останні місяці закупівельні ціни на газ і електрику на ринку зросли майже втричі, ціни на нові закупівлі зросли вчетверо", - мовиться на сайті підприємства.

За інформацією ЗМІ, це перша компанія, яка відреагувала таким чином на зростання цін на ринку. 

Повідомляється, що виконувати поставки замість Deutsche Energiepool клієнтам підприємства буде компанія Eon.

Нагадаємо, напередодні, 20 вересня Одеський припортовий завод вирішив зупинити виробництво через нерентабельність з огляду на дорогий газ і низькі ціни на добрива.

Перед цим, 15 вересня ціна газу на голландському хабі TTF перевищила 73 євро за МВт-год, що відповідає понад 900 доларам за тисячу кубометрів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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