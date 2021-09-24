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Норвегія скасовує карантинні обмеження з суботи

Близько 76% всіх норвежців отримали хоча б одну дозу вакцини, а 67% населення повністю щеплені проти ковіду.

Норвегія скасовує карантинні обмеження з суботи
Фото: opensii.info

Уряд Норвегії скасував правила, що обмежують соціальну взаємодію і впливають на бізнес під час пандемії коронавірусу. Карантин буде ослаблений з суботи, 26 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг повідомила, що більше не буде вимагатися соціальне дистанціювання, а нічні клуби та ресторани можуть повернутися до роботи.

"Пройшов 561 день відтоді, як ми ввели найжорсткіші заходи в Норвегії... Тепер прийшов час повернутися до нормального повсякденного життя", - сказала вона.

"Коротко кажучи, Тепер ми можемо жити як завжди", - додала Солберг.

За даними інституту громадської охорони здоров'я Норвегії, близько 76% всіх норвежців отримали хоча б одну дозу вакцини, а 67% населення повністю щеплені.

Нагадаємо,  у Норвегії з 4 січня були запроваджені нові карантинні обмеження, щоб запобігти новій хвилі поширення коронавірусу. Зокрема, - діяла тимчасова заборона на продаж алкоголю в ресторанах, барах, а також на різних заходах.

Також Норвегія закривала кордони для іноземців.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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