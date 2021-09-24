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МОЗ пропонує українцям долучитися до клінічних досліджень ліків проти COVID-19

На сьогодні проводять понад 30 таких досліджень.

МОЗ пропонує українцям долучитися до клінічних досліджень ліків проти COVID-19
Фото: EPA/UPG

Українці за бажання можуть долучитися до досліджень ліків проти коронавірусної недуги COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Лікарські засоби від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі. До випробувань цих препаратів можуть долучитися й охочі українці", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі пояснили, що клінічні дослідження проводяться для вивчення ефективності застосування препаратів під час лікування пацієнтів із COVID-19. На сьогодні таких досліджень - 31. Їх перелік оприлюднено на сайді Державного експертного центру МОЗ за профілем "COVID-19".

За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комаріда, рішення про можливість медичного застосування лікарських засобів в Україні може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності.

В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо.

У МОЗ наголосили, що дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською Агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency).

Нагадаємо, у липні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що в Україні може з'явитися інноваційний препарат від коронавірусу американського виробництва. Тоді йшлося про пігулки, які перебувають на третьому етапі клінічних досліджень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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