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Ляшко: вакцинуємось до Нового року - на весну карантин закінчиться

"З'явиться лікування специфічне, і тоді про проблему ковіду ми забудемо".

Ляшко: вакцинуємось до Нового року - на весну карантин закінчиться
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що Україна може скасувати карантин вже весною 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Креативна Україна", відповідаючи на питання, коли закінчиться епідемія.

"Я оптимістично дивлюся на ситуацію, тому що пройшло буквально півтора роки, а ми вже маємо вакцину, яка захищає від тяжкого і середньої тяжкості перебігу, і з'являються лікарські засоби. З'явиться лікування специфічне, і тоді про проблему ковіду ми забудемо", - заявив Ляшко.

Він підкреслив, що термін дії карантину (зараз він встановлений до 31 грудня), залежить від свідомості населення.

"Якщо ви подивитеся на Великобританію і Данію - шість місяців інтенсивної вакцинації і в них проблема карантинних обмежень не існує. Вакцинуємося до Нового року - на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що вакцинація дає майже повну гарантію того, що ковід не становитиме загрозу для людини.

"Якщо вакцинована людина інфікується, вона не потрапить до лікарні. 92% госпіталізованих сьогодні - це невакциновані люди. 99,2% померлих від ковід за літній період, з 15 червня - це невакциновані люди", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, що станом на 23 вересня в Україні вакцинували менше 13% населення (близько 16% отримали хоча б одну дозу).

Міністерство охорони здоров'я вирішило прискорити вакцинацію, запровадивши обов'язкові профілактичні щеплення для чиновників та працівників освіти.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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