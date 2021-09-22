Дві унікальні для нашої країни операції виконали за один день у Львові.

Фото: acebook.com/Олег Самчук

В Україні провели першу трансплантацію легень чоловікові та першу трансплантація серця дитині. Дві унікальні для нашої країни операції виконали за один день у Львові.

Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

"Ми довго готувалися, щоб втілити це в життя. І, без перебільшення, на ці події вся Україна чекала багато років", - написав Самчук у Facebook.

Фото: acebook.com/Олег Самчук

Донором став 54-річний чоловік, який помер унаслідок інсульту. Згоду дала його дружина. Легені отримав 56-річний львів'янин. Він понад десять років мав хронічну хворобу легенів. Без нового органу він прожив би не більше кількох місяців.

Серце пересадили 13-річному хлопцеві із села Зарудці на Волині. Останній місяць дитина була в реанімації. Стан хлопця був критичним, і рахунок ішов на дні.

"Крім того, вилучено рогівку, яку плануємо трансплантувати у четвер. Останньої у Львові посмертно не пересаджували останніх 20 років. А також трансплантовано дві нирки і печінку - із серцем і легенями п’ять органів за один день", - повідомив Олег Самчук.

Фото: acebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Як повідомляли у серпні, в Івано-Франківську провели першу родинну трансплантацію нирки.