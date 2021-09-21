"Укрпошта" побудує сортувальний центр біля Львова за $46 млн

Складський комплекс під назвою HUB_Lviv розташовуватиметься в Пустомитах.

"Укрпошта" побудує логістично-сортувальний центр біля Львова за 46 млн доларів. Контракт вартістю 46 млн доларів з підрядником "Го-Ра" було підписано у вівторок, 21 вересня.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Новий сортувальний центр під назвою HUB_Lviv розташовуватиметься в Пустомитах - недалеко від львівського аеропорту та поряд із залізничним вузлом. Він буде основним центром обробки і сортування поштових відправлень в Західній Україні.

Завершення всіх робіт із зведення сортувального центру заплановане до кінця 2023 року.

"Укрпошта" та переможець тендеру на будівництво Львівського сортувального терміналу уклали договір оренди терміном 8 років з можливістю купівлі-продажу протягом терміну оренди.

Нагадаємо, що 7 вересня "Укрпошта" підписала угоду на будівництво логістично-сортувального центру в Борисполі.

У рамках стратегії модернізації "Укрпошта" залучила близько 100 млн євро для будівництва автоматизованих сортувальних хабів, регіональних депо та закупівлі автомобілів для пересувних відділень.

Зокрема, проєкт модернізації логістичної мережі оцінюється у 60 млн євро. Відповідні угоди було укладено восени 2020 року за участі Укрпошти, Міністерства інфраструктури України та міжнародних фінансових установ – ЄБРР та ЄІБ. Проєкт модернізації логістичної мережі передбачає побудову 7 автоматизованих сортувальних центрів та перебудову логістичної мережі на 47 регіональних депо.