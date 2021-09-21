​Закон про віртуальні активи стане драйвером економіки, - Борняков

За словами заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова, цифрова економіка має займати від 10 до 30% в структурі ВВП України. Про це він заявив під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" в Інституті Горшеніна. У обговоренні взяли участь представник ГО «Проффінконтроль України» Ярослав Шеремет, представники криптогаманця Trustee Wallet - директор Вадим Груша і юрист Кукуєту Людмила, криптоентузіасти, а також інші представники бізнесу і громадськості.

“З першого дня роботи в міністерстві прийняття закону про віртуальні активи було оголошене одним із пріоритетних напрямків, і 8 вересня він нарешті був прийнятий. Ми одними з перших в світі оголосили, що є таке поняття, як віртуальні активи і криптоактиви. Цей закон охоплює не тільки криптовалюти, а й набагато більше сутностей. Ми заклали в правове поле України велику частину нової економіки - те, що буде розвиватися в наступні 20-30-50 років, і багато чого буде рухатися саме туди”, - підкреслив заступник міністра.

Олександр Борняков вважає, що закон здатен стати справжнім драйвером української економіки.

“По-перше, до поняття віртуальних активів входить поняття будь-яких ігрових віртуальних активів. Це велика індустрія, вона наближається до трильйона доларів у світі. І в Україні є компанії, які займаються цим. До цього вони не мали можливість оголосити, що цим займаються. Як мінімум 3-4 компанії, які обертають сотні мільйонів доларів, є в Україні. Коли все запрацює, це буде великий капіталізований бізнес, який буде платити податки. Велика частина цього закону - це криптоактиви, електронні гроші. Binance - одна з найбільших бірж в Україні, і для її функціонування потрібно, щоб 100-200 мільйонів доларів були в банківській системі, як депозит. І якщо ще 3-4 подібних великих світових гравці прийде до України, банківська система отримає мільярд чи більше доларів грошової маси. В нашій уяві закон про віртуальні активи працює разом із "Дія сіті". Тобто ми кажемо усім стартапам, які займаються блокчейном, криптовалютами чи токенізацією: You’re welcome, зростайте тут. І це також можуть бути великі гроші. Капіталізація таких компаній починається з мільйонів, а закінчується мільярдами доларів. Наша мета - щоб цифрова економіка в структурі ВВП займала 10-20-30%”, - підкреслив Олександр Борняков.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому так званий закон про біткоїн, який вводить регулювання віртуальних активів.