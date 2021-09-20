У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
Цивільні астронавти місії SpaceX успішно повернулися на Землю
Цивільні астронавти місії SpaceX успішно повернулися на Землю
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Вчені визначили вік кита, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський"
Вчені визначили вік кита, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський"
Херсон відсвяткував 243-річчя (фоторепортаж)
Херсон відсвяткував 243-річчя (фоторепортаж)
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
«Дюна»: прихід месії неминучий
«Дюна»: прихід месії неминучий
ГоловнаЕкономікаДержава

Регіони готові до опалювального сезону на понад 90%, - Мінрегіон

Повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

Регіони готові до опалювального сезону на понад 90%, - Мінрегіон

Регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на понад 90% відповідно до графіку. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Підготовка до опалювального сезону знаходиться у фокусі уваги уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком», — зазначив Олексій Чернишов.

Очільник Мінрегіону зупинився й на інших напрямках підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема й фінансових аспектах діяльності підприємств теплопостачання.

«Ціна газу на світових ринках практично щодня змінюється. Тож у процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладання довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ з ТОВ “Газопостачальна компанія” Нафтогаз Трейдинг”. Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін на ринку — 7420 грн за тис. куб. м (з ПДВ та без інших надбавок) у рамках Обсягу I «Фіксований». Тож тарифи на опалення та гарячу воду підвищуватися не повинні. Кожного дня у Мінрегіоні проводимо зустрічі з головами міст та керівниками обласних держадміністрацій. Вони стосуються як фізичної підготовки, так і тарифної політики», — підкреслив Чернишов.

Зауважимо, повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також