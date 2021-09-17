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РНБО ухвалила рішення щодо збільшення оборонного бюджету України на 2022 рік

Уряду рекомендовано збільшити фінансування сектору безпеки та оборони до 5,95% ВВП.

РНБО ухвалила рішення щодо збільшення оборонного бюджету України на 2022 рік
Засідання РНБО
Фото: Офіс президента

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони 17 вересня було розглянуто бюджет сектору безпеки й оборони на 2022 рік.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"За результатами розгляду РНБО ухвалила рішення рекомендувати уряду при підготовці проекту державного бюджету на наступний рік збільшити фінансування сектору безпеки та оборони до 5,95% ВВП, або 319,4 млрд грн (з 5,93% ВВП у 2021 році)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткові кошти планують спрямувати на підвищення грошового забезпечення військових та поліції, надання житла, забезпечення новітнім озброєнням та реалізацію низки інших програм.

Окремо РНБО також розглянула питання про допуск іноземних військових з країн НАТО для проведення навчань "Об’єднані зусилля-2021", які розпочнуться у вересні.

Нагадаємо, що Міноборони заборгувало військовослужбовцям Збройних сил України майже 1,5 мільярда гривень обов’язкових виплат. Більша частина цієї суми - 1,27 млрд гривень - це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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