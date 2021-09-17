Мельник щодо перевірок КМДА: «Команди «Фас» не було»

Ексголова Державної фіскальної служби, нинішній голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник заявляє, що активність фіскальної служби, щодо перевірок підприємств комунальної сфери у Києві та зокрема КМДА, виявлення порушень, які могли негативно вплинути на імідж мера столиці Віталія Кличка, не пов’язані з прямими вказівками з боку Офісу президента.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua.

«Команди “фас” не було. Можливо, це збіглося. Так, наші дії, можливо, негативно вплинули на імідж мера Києва, але зачекайте, проблема ж існує!», - сказав Вадим Мельник, у відповідь на питання про те, що є певна політична складова цієї історії - дії збіглися з моментом, коли Банкова (Офіс президента, - LB.ua) задумала змінити голову КМДА Віталія Кличка.

«Якісь заходи вживались? Хай тоді мер Києва запитає у своєї команди, а чому так вийшло, що це все б'є по його іміджу? Ну, факти ж є. Ми ж перевіряємо акти прийняття робіт, а там реально нестача товарно-матеріальних цінностей, а акти підписані. Ціни завищені, а акти виконаних робіт підписані», - додав Вадим Мельник.

За його словами, під час перевірок виявлено низку фірм з ознакою фіктивності, на які переказувались кошти міського бюджету.

«Ну, так сталося, що ми дійшли до цього питання. Розробляючи скрутки, ми побачили, що багато фірм з ознаками фіктивності “запитуються” через підприємства, пов'язані з КМДА. Це була ніша для таких фірм. Тому ми туди й прийшли…Але чому ми виділили Київ в окремий напрямок? Бо це кошти бюджетні. Це інша справа, ніж легалізація коштів від продажу зерна чи металу. Однак коли через фірми-скрутки виводяться бюджетні кошти, це зовсім інша ситуація», - додав він.

При цьому він зробив припущення щодо можливої причетності до цього працівників КМДА.

«Але чому ми ведемо мову про причетність чи ні працівників КМДА? Бо обмаль таких злочинів скоюється без прикриття з боку службових осіб КМДА. Обмаль. У чому може проявлятися таке прикриття? Певні проріхи в тендерних процедурах? Можливо», - допустив він.

Та додав, що за результатами перевірок вже відкрито 9 кримінальних проваджень.

«Ну, не тільки ж ми почали розробку. Це ж було під егідою прокуратури», - також зазначив він щодо перевірок.

Нагадаємо, що в інтерв'ю LB.ua влітку 2021 року Вадим Мельник розповідав, що, провівши перевірки використання бюджетних коштів у місті Києві, ДФС виявила «злочинів на понад 207 млн грн».

На початку вересня 2021 року на фоні чергового загострення відносин між Кличком та центральною владою та у Верховній Раді підтримали пропозицію щодо повернення до розгляду законопроєкту 2143-3 «Про розподіл повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації».

Нагадаємо, нині, відповідно до законодавства, очолювати КМДА може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підтверджено і рішеннями Конституційного суду. Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.