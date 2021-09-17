Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
ГоловнаЕкономікаДержава

Міноборони: проєкт бюджету-2022 передбачає рекордну суму на безпеку і оборону

Видатки державного бюджету для Міністерства оборони в 2022 році заплановані у сумі 131 млрд грн.

Міноборони: проєкт бюджету-2022 передбачає рекордну суму на безпеку і оборону
Фото: Оперативне командування "Північ"

У проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП. У 2021 році ця сума складала 5,92%, а у 2020 році - 5,45% від ВВП.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Видатки державного бюджету для Міністерства оборони в 2022 році заплановані у сумі 131 млрд грн без урахування державних гарантій, що більше 2021 року на 13,3 млрд грн", - повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Так, на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників підуть 71,2 млрд грн - це на 10,9 млрд грн більше, ніж у 2021 році. Ще 32,9 млрд грн передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки. 5,5 млрд грн виділено для забезпечення житлом учасників АТО/ООС зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Крім бюджетних видатків на оборону, Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) та США (1,7 млрд грн).

Проєкт Державного бюджету в частині фінансування безпеки та оборони розглядатиметься на черговому засіданні РНБО.

Нагадаємо, 15 вересня в уряді презентували проєкт бюджету на 2022 рік

На армію та обороноздатність закладено 319, 4 млрд гривень, тобто 5,95% від ВВП. Видатки на Міноборони заплановані в сумі 131 млрд гривень.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також