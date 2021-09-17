Міноборони: проєкт бюджету-2022 передбачає рекордну суму на безпеку і оборону

Видатки державного бюджету для Міністерства оборони в 2022 році заплановані у сумі 131 млрд грн.

У проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП. У 2021 році ця сума складала 5,92%, а у 2020 році - 5,45% від ВВП.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Видатки державного бюджету для Міністерства оборони в 2022 році заплановані у сумі 131 млрд грн без урахування державних гарантій, що більше 2021 року на 13,3 млрд грн", - повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Так, на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників підуть 71,2 млрд грн - це на 10,9 млрд грн більше, ніж у 2021 році. Ще 32,9 млрд грн передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки. 5,5 млрд грн виділено для забезпечення житлом учасників АТО/ООС зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Крім бюджетних видатків на оборону, Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) та США (1,7 млрд грн).

Проєкт Державного бюджету в частині фінансування безпеки та оборони розглядатиметься на черговому засіданні РНБО.

Нагадаємо, 15 вересня в уряді презентували проєкт бюджету на 2022 рік.

На армію та обороноздатність закладено 319, 4 млрд гривень, тобто 5,95% від ВВП. Видатки на Міноборони заплановані в сумі 131 млрд гривень.