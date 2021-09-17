Майже все правління "Нафтогазу", крім Вітренка, можуть звільнити наступного тижня, - ЗМІ

Кабінет міністрів наступного тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України". Проте голова правління Юрій Вітренко залишиться на посаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Зазначається, що після відставки трьох членів наглядова рада НАК практично не може працювати через відсутність кворуму. У цьому разі функції наглядової ради виконує Кабмін.
"Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи", - сказав один зі співрозмовників агентства.
Зокрема, очікується звільнення фінансового директора Пітера ван Дріла і директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави НАК.
Також може бути звільнений перший заступник голови правління Сергій Перелома і директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.
За інформацією РБК-Україна, місце Переломи може зайняти Олег Діденко, який вже працював у НАК і з 2014 по 2020 рік очолював дочірню компанію "Газ України".
Теклюка може замінити Владислав Воловик, який був заступником Діденка у "Газ України".
Нагадаємо, минулого тижня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаного з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.
Вітренко розкритикував незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" і назвав їх призначенцями посольств.