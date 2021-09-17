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Майже все правління "Нафтогазу", крім Вітренка, можуть звільнити наступного тижня, - ЗМІ

Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи.

Майже все правління "Нафтогазу", крім Вітренка, можуть звільнити наступного тижня, - ЗМІ
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабінет міністрів наступного тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України". Проте голова правління Юрій Вітренко залишиться на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що після відставки трьох членів наглядова рада НАК практично не може працювати через відсутність кворуму. У цьому разі функції наглядової ради виконує Кабмін.

"Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Зокрема, очікується звільнення фінансового директора Пітера ван Дріла і директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави НАК.

Також може бути звільнений перший заступник голови правління Сергій Перелома і директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.

За інформацією РБК-Україна, місце Переломи може зайняти Олег Діденко, який вже працював у НАК і з 2014 по 2020 рік очолював дочірню компанію "Газ України".

Теклюка може замінити Владислав Воловик, який був заступником Діденка у "Газ України".

Нагадаємо, минулого тижня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаного з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.

Вітренко розкритикував незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" і назвав їх призначенцями посольств.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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