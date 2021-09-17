Майже все правління "Нафтогазу", крім Вітренка, можуть звільнити наступного тижня, - ЗМІ

Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи.

Кабінет міністрів наступного тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України". Проте голова правління Юрій Вітренко залишиться на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що після відставки трьох членів наглядова рада НАК практично не може працювати через відсутність кворуму. У цьому разі функції наглядової ради виконує Кабмін.

"Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Зокрема, очікується звільнення фінансового директора Пітера ван Дріла і директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави НАК.

Також може бути звільнений перший заступник голови правління Сергій Перелома і директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.

За інформацією РБК-Україна, місце Переломи може зайняти Олег Діденко, який вже працював у НАК і з 2014 по 2020 рік очолював дочірню компанію "Газ України".

Теклюка може замінити Владислав Воловик, який був заступником Діденка у "Газ України".

Нагадаємо, минулого тижня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаного з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.

Вітренко розкритикував незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" і назвав їх призначенцями посольств.