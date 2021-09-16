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Зеленський створив робочу групу для протидії загрозам від газопроводів в обхід України

Робочій групі доручено внести пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

Зеленський створив робочу групу для протидії загрозам від газопроводів в обхід України

Президент України Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України.

Відповідне розпорядження №545/2021-рп оприлюднене на сайті голови держави.

"З метою підготовки пропозицій щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України утворити робочу групу з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України (далі — робоча група) та затвердити її персональний склад (додається)", - сказано в документі.

До складу робочої групи увійшли: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління АТ "НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Керівникові робочої групи дозволено вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, незалежних експертів.

Робочій групі доручено внести пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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