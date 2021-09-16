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На Херсонщині викрили правоохоронця, який обіцяв за хабар домовитися про закриття кримінальної справи

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого сектору карного розшуку Бериславського відділу поліції в Херсонській області, який за гроші обіцяв батькам "відмазати" їхнього сина від кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За попередньою інформацією, поліцейський вимагав гроші від батьків хлопця, який підозрювався у заподіянні легких тілесних ушкоджень громадянину. Правоохоронець гарантував, що за 1 тис. доларів США він «домовиться» зі слідчим і справу буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР затримали оперуповноваженого під час одержання другої частини хабаря у сумі 17 тис. гривень. Раніше було задокументовано одержання ним 10 тис. гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру, планується обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, На Миколаївщині викрили одного з заступників начальника Баштанського райвідділу Нацполіції у вимаганні хабарів із підлеглих.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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