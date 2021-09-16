Чоловіка затримали після одержання 12 тис. гривень від співробітника підпорядкованого йому підрозділу.

На Миколаївщині викрили одного з заступників начальника Баштанського райвідділу Нацполіції у вимаганні хабарів із підлеглих.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Погрожуючи співробітникам надуманими проблемами на службі, чоловік вимагав щодоби приносити йому визначену суму хабаря, інакше - обіцяв їм проблеми на службі та погрожував дисциплінарним покаранням.

За зібраними матеріалами правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Зазначається, що підозрювани отримав 12 тис. гривень від співробітника підпорядкованого підрозділу поліції, але на місці події його затримали працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Посадовцю готують оголошення про підозру та подання до суду клопотання для обрання запобіжного заходу. Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Нагадаємо, раніше в ДБР розповіли, як хабарники намагалися позбутися грошей під час затримання: намагалися з'їсти, рвали та викидали.