Сьогодні, 16 вересня, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно зі Службою безпеки провела слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" та у постачальника.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Слідством встановлено, що комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн гривень на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів. Постачальник, своєю чергою, перерахував вказані гроші на рахунки інших товариств - начебто на придбання комплектуючих до ліфтів.

Однак, як з’ясувалося, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками цих комплектуючих та не купували їх у звітний період.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання комплектуючих до ліфтів здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів. З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у службових приміщеннях комунального підприємства та фірми-постачальника проводяться обшуки", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 18 серпня у Києві викрили протиправну діяльність керівництва КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Обшуки в цій справі пройшли, зокрема, в заступника голови КМДА. Як повідомлялося, посадовці налагодили схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садочків та шкіл. За попередніми даними, з бюджету міста вивели майже 30 млн гривень.

За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, заступником Віталій Кличка, в якого пройшли обшуки, є Вячеслав Непоп.

У липні ДФС викрила схему розкрадання на 12 млн грн під час ремонту київських лікарень. Податкова міліція провела обшуки в КП “Інженерний центр” та КП "Житлоінвестбуд-УКБ".