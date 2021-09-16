Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Окупаційний суд залишив чинними 11 років колонії кримчанину Яцкіну, засудженому за "шпигунство"

Адвокати готують касаційну скаргу.

Окупаційний суд залишив чинними 11 років колонії кримчанину Яцкіну, засудженому за "шпигунство"
Іван Яцкін
Фото: facebook.com/Nikolai Polozov

В підконтрольному Кремлю "Верховному суді Криму" відбулося виїзне засідання колегії Третього апеляційного суду з розгляду скарги на вирок кримчанина Івана Яцкіна, якого засудили до 11 років колонії за звинуваченням у шпигунстві на користь України.

Про це повідомляє "Кримський процес".

Засідання і оголошення рішення відбувалося в закритому режимі. За його підсумками адвокат Микола Полозов заявив, що апеляційна інстанція залишила вирок без змін.

Також він зазначив, що планує підготувати касаційну скаргу на це рішення, щоб пройти всі інстанції для подачі позову до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, Яцкін був затриманий в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року і етапований до Москви. В Росії йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У 2020 році Яцкін написав листа з московського слідчого ізолятора "Лефортово" президенту України Володимиру Зеленському та омбудсману Людмилі Денісовій з проханням включити його в список на обмін і надати фінансову допомогу його родині. Адвокат кримчанина повідомив, що в Офісі президента прийняли заяву Яцкіна.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також