Окупаційний суд залишив чинними 11 років колонії кримчанину Яцкіну, засудженому за "шпигунство"

В підконтрольному Кремлю "Верховному суді Криму" відбулося виїзне засідання колегії Третього апеляційного суду з розгляду скарги на вирок кримчанина Івана Яцкіна, якого засудили до 11 років колонії за звинуваченням у шпигунстві на користь України.

Про це повідомляє "Кримський процес".

Засідання і оголошення рішення відбувалося в закритому режимі. За його підсумками адвокат Микола Полозов заявив, що апеляційна інстанція залишила вирок без змін.

Також він зазначив, що планує підготувати касаційну скаргу на це рішення, щоб пройти всі інстанції для подачі позову до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, Яцкін був затриманий в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року і етапований до Москви. В Росії йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У 2020 році Яцкін написав листа з московського слідчого ізолятора "Лефортово" президенту України Володимиру Зеленському та омбудсману Людмилі Денісовій з проханням включити його в список на обмін і надати фінансову допомогу його родині. Адвокат кримчанина повідомив, що в Офісі президента прийняли заяву Яцкіна.