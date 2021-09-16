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Російські окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу"

Стріляли з гранатометів та заборонених "Мінськом" мінометів.

Російські окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу"
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Про бойові втрати пресцентр ООС не повідомляє.

Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

В напрямку Південного збройні формування РФ здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 16 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Зазначимо, що вчора, 15 вересня, в районі КПВВ "Золоте" відбулася ініційована директором центру запобігання конфліктів ОБСЄ Тули Йоржоли та заступником голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Еттерінгтоном зустріч з представниками Української сторони СЦКК. Під час неї зокрема обговорили загострення безпекової ситуації протягом 11-12 вересня, що призвело до поранення тринадцяти та загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних Сил України.

Нагадаємо, вчора Україна у ТКГ закликала Росію звільнити всіх в’язнів та припинити вогонь на Донбасі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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