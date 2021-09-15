Рада церков закликала долучитися до загальної молитви за збереження сім’ї та України 17-19 вересня

Під час зустрічі лідерів церков і релігійних організацій України з президентом Зеленським, 4 грудня 2019 року

Всеукраїнська рада церков наприкінці місяця планує провести засідання, присвячене розробці практичних кроків щодо покращення державної сімейної політики та захисту сімейних цінностей. Про це йдеться у заяві Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви та головуючого у Всеукраїнській раді Церков і релігійних організацій, розміщеній на офіційному сайті ВРЦіРО.

На його думку, у ХХІ столітті перед українською родиною постали "виклики нової гендерної ідеології тоталітарного типу, що загрожує існуванню сім’ї як союзу плідної і вірної любові між чоловіком і жінкою, та нівелює всі позитивні здобутки сімейного укладу життя".

"Ми всі стаємо свідками того, як сьогодні всіляко намагаються очорнити все, що стосується виплеканих століттями сімейних цінностей українського народу, називаючи їх стереотипами, прирівнюючи стать лише до соціальної ролі, чого, на переконання новітніх ідеологів, треба позбутися. Ми бачимо щоразу чіткіше протиставлення традиційних сімейних і європейських цінностей, що є нічим іншим, як цинічною підміною понять і спланованою атакою на європейський вибір нашого народу. У різних містах України дедалі частіше організовуються публічні провокації проти суспільної моралі, які, найімовірніше, є складовою систематичного нищення морального здоров’я нашого народу. Ці заходи − частина стратегії, що має на меті поступово нав’язати нам таке сприйняття людської статевості та сімейного життя, яке ніколи не було притаманними Україні. При цьому навіть лунають погрози кримінального переслідування інакомислячих", - зазначив очільник УГКЦ.

Він закликав утримуватися від будь-яких насильницьких дій і використання мови ненависті, натомість активно користуватися своїми громадянськими правами і подавати приклади зразкового родинного життя.

"Ми відчуваємо біль у серцях багатьох вірних синів і дочок України і просимо засвідчити свої переконання в найбільш відповідний і відповідальний спосіб − звершуючи від п’ятниці, 17 вересня, до неділі, 19 вересня (включно), молитву за збереження сім’ї та України. Віримо, що Господь почує наш молитовний заклик і ця гібридна атака проти сім’ї буде зупинена", - йдеться на сайті ВРЦіРО.