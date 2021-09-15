Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Рада церков закликала долучитися до загальної молитви за збереження сім’ї та України 17-19 вересня

На думку ВРЦіРО, у ХХІ столітті перед українською родиною постали "виклики нової гендерної ідеології тоталітарного типу.

Рада церков закликала долучитися до загальної молитви за збереження сім’ї та України 17-19 вересня
Під час зустрічі лідерів церков і релігійних організацій України з президентом Зеленським, 4 грудня 2019 року
Фото: president.gov.ua

Всеукраїнська рада церков наприкінці місяця планує провести засідання, присвячене розробці практичних кроків щодо покращення державної сімейної політики та захисту сімейних цінностей. Про це йдеться у заяві Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви та головуючого у Всеукраїнській раді Церков і релігійних організацій, розміщеній на офіційному сайті ВРЦіРО.

На його думку, у ХХІ столітті перед українською родиною постали "виклики нової гендерної ідеології тоталітарного типу, що загрожує  існуванню сім’ї як союзу плідної і вірної любові між чоловіком і жінкою, та нівелює всі позитивні здобутки сімейного укладу життя".

"Ми всі стаємо свідками того, як сьогодні всіляко намагаються очорнити все, що стосується виплеканих століттями сімейних цінностей українського народу, називаючи їх стереотипами, прирівнюючи стать лише до соціальної ролі, чого, на переконання новітніх ідеологів, треба позбутися. Ми бачимо щоразу чіткіше протиставлення традиційних сімейних і європейських цінностей, що є нічим іншим, як цинічною підміною понять і спланованою атакою на європейський вибір нашого народу. У різних містах України дедалі частіше організовуються публічні провокації проти суспільної моралі, які, найімовірніше, є складовою систематичного нищення морального здоров’я нашого народу. Ці заходи − частина стратегії, що має на меті поступово нав’язати нам таке сприйняття людської статевості та сімейного життя, яке ніколи не було притаманними Україні. При цьому навіть лунають погрози кримінального переслідування інакомислячих", - зазначив очільник УГКЦ.

Він закликав утримуватися від будь-яких насильницьких дій і використання мови ненависті, натомість активно користуватися своїми громадянськими правами і подавати приклади зразкового родинного життя.

"Ми відчуваємо біль у серцях багатьох вірних синів і дочок України і просимо засвідчити свої переконання в найбільш відповідний і відповідальний спосіб − звершуючи від п’ятниці, 17 вересня, до неділі, 19 вересня (включно), молитву за збереження сім’ї та України. Віримо, що Господь почує наш молитовний заклик і ця гібридна атака проти сім’ї буде зупинена", - йдеться на сайті ВРЦіРО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також