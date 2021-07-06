Кількість прихильників ПЦУ в Україні за рік зросла із 42 до 52%, - опитування

В Україні за рік зросла кількість громадян, які позитивно ставляться до Православної церкви України.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 25-28 червня.

"До Православної Церкви України позитивно ставляться 52% українців, нейтрально - 34%, негативно - 9%. При цьому, порівняно з червнем 2020 року стало більше тих, хто ставиться позитивно - показник зріс з 42% у червні 2020 року до 52% у червні 2021", - повідомляють у КМІС.

Водночас до УПЦ Московського патріархату позитивно ставляться 24% опитаних, нейтрально - 37%, а негативно - 35%.

Позитивно оцінили своє ставлення до Української греко-католицької церкви 36% українців, нейтрально - 50%, негативно - 7%.

Переважна більшість українців - 73% - продовжують вважати себе православними. Ще 9% вважають себе греко-католиками, 7% - атеїстами.

Згідно з опитуванням, 58% православних вважають себе належними до Православної Церкви України. Цей показник теж зріс порівняно з червнем 2020 року на 10%.

Про належність до УПЦ МП заявили 25% опитаних (проти 21,5% у червні 2020 року). Водночас 12% респондентів вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату (проти 23% у червні 2020 року).

Порівняно з червнем 2020 року показник тих, хто позитивно ставиться до предстоятеля ПЦУ Епіфанія зріс на 11% - з 34 до 45%. Нейтрально ставляться до очільника помісної церкви 38% опитаних, негативно - 6%.

До предстоятеля УПЦ МП Онуфрія позитивно ставляться 20% українців, до глави УГКЦ Святослава Шевчука - 31%.

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів. Було опитано 1003 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.