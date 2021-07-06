Помер ще один постраждалий у автокатастрофі у Дніпрі (оновлено)

За даними ЗМІ, водій однієї з машин-учасниць аварії втік із лікарні.

Новина оновлена. Унаслідок автокатастрофи в Дніпрі, що трапилася 3 червня, померла ще одна людина – Руслан Гусейнов. Він та його дружина Марина перебували в авто Toyota, яке зіштовхнулося із BMW. Жінка померла зразу після аварії, Гусейнов три дні перебував у комі.

Про смерть потерпілого пише "24 канал".

В катастрофі, крім подружжя, постраждали ще п'ятеро осіб. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох постраждалих. Водій BMW, за попередніми даними, вибив двері у кабінеті томографії та втік з лікарні, пише "Інформатор".

Станом на вчора в лікарні лишалися четверо постраждалих: Гусейнов, який їхав у Toyota, а також три пасажирки BMW.

38-річна Яна Василенко госпіталізована з переломом шийного відділу хребта, вона у важкому стані. 29-річна Поліна Варцаба має множинні переломи хребта і ребер, також у важкому стані. Ірина Варцаба отримала черепно-мозкову травму, вона в стані середньої тяжкості.

Видання також опублікувало посилання на допис зі збором коштів для трьох жінок, які постраждали в ДТП.

За даними "24 каналу", аварія трапилася близько 3 години 3 липня. Toyota, якою керувала 30-річна жінка, почала маневр на перехресті та випадково виїхала на зустрічну смугу. Після цього вона влетіла в BMW, яке їхало на зустріч. Від сильного удару машину відкинуло на кілька метрів, вона загорілася.