Фото: dpsu.gov.ua

У навчаннях "Сі Бриз-2021" завершено фазу злагодження морської компоненти. Міжнаціональні тактичні групи відпрацювали перший блок навчальних елементів під час виходу в море.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Передача вантажів, буксирування аварійного судна та висадки оглядових груп, формування ордерів кораблів, плавання в строях, сигналовиробництво та контроль цивільного судноплавства - основний перелік вправ, відпрацьованих перед другою частиною морської компоненти - вільною грою", - сказано в повідомленні.

Також просто на виході з пункту базування відпрацьовувався елемент відбиття нападу швидкісних маломірних катерів, а у відповідному полігоні - артилерійські стрільби по надводній і повітряній цілям.

Традиційно у міжнародних тактичних групах керівництво різними навчальними елементами розподіляється серед учасників почергово.

Уже вдруге у таких масштабних маневрах флагман Морської охорони "Григорій Куроп’ятников" разом із кораблями потужних представників Військо-морських сил країн НАТО здійснював керівництво такими стратегічними епізодами, як стрільби, відбиття нападу на судна, а також типово прикордонними елементами - контроль цивільного судноплавства, сигналовиробництво.

"Григорій Куроп’ятников" входить у тактичну групу з есмінцем ВМС США "Росс", патрульним кораблем королівського флоту Великої Британії OPV "Trent", корветом ВМС Румунії "Contra-Amiral Horia Macellariu", корветом ВМС Болгарії "Бодри".

Корабель Морської охорони "Поділля" в тактичній групі з кораблями БО Грузії та ВМС ЗСУ виконували подібний перелік вправ, але в інших районах Чорного моря.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Паралельно на Дунаї відбувається відпрацювання запланованих елементів.

Цьогорічні навчання "Сі Бриз" є наймасштабнішими за понад 20 років. Вони триватимуть до 10 липня.

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