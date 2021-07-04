Італія вийшла у півфінал Євро-2020, обігравши Бельгію (оновлено)
Італія вийшла у півфінал Євро-2020, обігравши Бельгію (оновлено)
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук
Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
"Слугу народу" Брагара зловили на керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара зловили на керуванні авто під наркотиками
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Командувач ВМС не виключає провокацій росіян під час “Cі Бризу”

"На цей випадок на кораблях учасників "Сі Бризу" існують певні відпрацьовані процедури".

Командувач ВМС не виключає провокацій росіян під час “Cі Бризу”
Олексій Неїжпапа
Фото: armyinform.com.ua

Україна не виключає провокацій з боку Росії під час українсько-американських навчань “Сі Бриз-2021”, що триватимуть до 10 липня.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ, контрадмірал Олексій Неїжпапа.

“Вздовж узбережжя Криму знаходяться бойові кораблі Чорноморського флоту. З квітня місяця там же постійно перебувають кораблі Балтійського та Північного флотів Російської Федерації – спостерігають за діями учасників наших навчань. Таким чином провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників "Сі Бризу" існують певні відпрацьовані процедури”, – сказав він.

Неїжпапа додав, що нині в Бердянську та Маріуполі перебувають чотири малі броньовані артилерійські катери. “При надходженні нових одиниць катерного складу будемо посилювати ними Азовське море”, – сказав Неїжпапа.

Він cподівається, що і в Азовському і Чорному морях для “більш ефективного висвітлення надводної обстановки” будуть застосовані ударні безпілотники Bayraktar.

“Тренуємось використовувати Bayraktar над морем, скоро в складі ВМС України матимемо ескадрилью цих безпілотних комплексів. Їхні екіпажі вже пройшли підготовку в Туреччині. Ми з нашими побратимами з Повітряних сил України під час навчань відпрацьовуємо порядок застосування БПЛА Bayraktar на морі”, – додав він.

Нагадаємо, в Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів.

Для участі в навчаннях до Одеси прибув ракетний есмінець США USS Ross.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими за понад 20 років.

Речник Пентагону США Джон Кірбі заявив, що організовані Україною та США військові навчання "Сі Бриз" у Чорному морі спрямовані на підтримку стабільності в регіоні шляхом покращення взаємодії країн-членів НАТО та партнерів.

Раніше Росія закликала США і НАТО відмовитися від проведення спільних із Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У посольстві країни-агресора вважають, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також