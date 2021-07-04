Командувач ВМС не виключає провокацій росіян під час “Cі Бризу”

"На цей випадок на кораблях учасників "Сі Бризу" існують певні відпрацьовані процедури".

Україна не виключає провокацій з боку Росії під час українсько-американських навчань “Сі Бриз-2021”, що триватимуть до 10 липня.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ, контрадмірал Олексій Неїжпапа.

“Вздовж узбережжя Криму знаходяться бойові кораблі Чорноморського флоту. З квітня місяця там же постійно перебувають кораблі Балтійського та Північного флотів Російської Федерації – спостерігають за діями учасників наших навчань. Таким чином провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників "Сі Бризу" існують певні відпрацьовані процедури”, – сказав він.

Неїжпапа додав, що нині в Бердянську та Маріуполі перебувають чотири малі броньовані артилерійські катери. “При надходженні нових одиниць катерного складу будемо посилювати ними Азовське море”, – сказав Неїжпапа.

Він cподівається, що і в Азовському і Чорному морях для “більш ефективного висвітлення надводної обстановки” будуть застосовані ударні безпілотники Bayraktar.

“Тренуємось використовувати Bayraktar над морем, скоро в складі ВМС України матимемо ескадрилью цих безпілотних комплексів. Їхні екіпажі вже пройшли підготовку в Туреччині. Ми з нашими побратимами з Повітряних сил України під час навчань відпрацьовуємо порядок застосування БПЛА Bayraktar на морі”, – додав він.

Нагадаємо, в Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів.

Для участі в навчаннях до Одеси прибув ракетний есмінець США USS Ross.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими за понад 20 років.

Речник Пентагону США Джон Кірбі заявив, що організовані Україною та США військові навчання "Сі Бриз" у Чорному морі спрямовані на підтримку стабільності в регіоні шляхом покращення взаємодії країн-членів НАТО та партнерів.

Раніше Росія закликала США і НАТО відмовитися від проведення спільних із Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У посольстві країни-агресора вважають, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".