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Зеленський: навчання “Сі Бриз” демонструють, що Україна не залишається наодинці з російською агресією

Президент відвідав есмінець “Росс” Військо-Морських Сил США, який бере участь у навчаннях.

Фото: president.gov.ua

Наймасштабніші за всю історію міжнародного військово-морського навчання “Сі Бриз” цьогоріч є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час робочої поїздки на Одещину.

У її межах Зеленський відвідав есмінець “Росс” Військо-Морських Сил США, який бере участь у “Сі Бриз – 2021”.

Главу держави ознайомили з обладнанням та озброєнням судна.

На борту есмінця Президент України поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-Морських Сил США віце-адміралом Юджином Блеком.

Зеленський назвав символічним те, що в один день відзначаються День ВМС України та День Незалежності США, і привітав американський народ з цим надзвичайно важливим святом.

“Я вважаю, що ці дві події пов'язані між собою. Адже сьогодні Україна відстоює свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на сході. І ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо більш упевнено та успішно захищати нашу незалежність”, – зазначив Глава держави.

Фото: president.gov.ua

Зі свого боку віце-адмірал Юджин Блек наголосив, що для американських військових – велика честь вітати на борту есмінця Президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Він зазначив, що під час навчань “Сі Бриз – 2021” відпрацьовується багато елементів для досягнення взаємосумісності, що є дуже важливим для взаємодії українських та американських військових на суші, на морі та в повітрі.

Нагадаємо, в Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими за понад 20 років. Вони триватимуть до 10 липня. 

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