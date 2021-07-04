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Зеленський привітав американців з Днем незалежності

Зеленський подякував США за незмінну підтримку суверенітету України.

Зеленський привітав американців з Днем незалежності
Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський привітав американців з Днем незалежності, який США святкує щорічно 4 липня.

“Щирі вітання Джо Байдену і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху”, – написав він у Твіттері.

Зеленський також подякував США за незмінну підтримку суверенітету України.

Нагадаємо, у червні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд і обговорив деталі візиту Зеленського до США.

За інформацією американських ЗМІ Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джозефом Байденом напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз"

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