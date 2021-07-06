Менш ніж третина комунального транспорту Києва забезпечена кондиціонерами

У Києві зі 1575 одиниць громадського комунального транспорту кондиціонерами забезпечені 459, що становить 29% від загальної кількості. Про це свідчить відповідь з "Київпастранс" на запит LB.ua.

Із 402 трамвайних вагонів, які є у Києві, лише 77 обладнані кондиціонерами. Зі 709 автобусів 322 мають кондиціонування, а з 457 тролейбусів – лише 60.

При цьому відповідно до наказу КП “Київпастранс” від 31.05.2019 року №239, кондиціонери мають бути увімкнені водієм рухомого транспорту при середньодобовій температурі понад +20 градусів.