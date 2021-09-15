Україна у ТКГ закликала Росію звільнити всіх в’язнів та припинити вогонь на Донбасі

Українська делегація закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, ухвалених під час Паризького саміту у грудні 2020 року.

Українська делегація для участі у тристоронній контактній групі (ТКГ) продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів та суворого дотримання режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації за підсумками чергового засідання ТКГ в режимі відеоконфереренції.

“Українська делегація закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, що були прийняті за участю російського керівництва та держав-посередників, Франції та Німеччини, зокрема, під час Паризького саміту у грудні 2020 року”, - сказано у повідомленні.

Зокрема, у гуманітарній частині закликали прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб та забезпечити розблокування роботи КПВВ з російської сторони.

Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україною послідовно 31 серпня та додатково - підтверджені сьогодні.

Голова делегації Олексій Резніков ще раз підкреслив, що розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій врешті дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громодян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

У питаннях безпеки закликали забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню та негайно припинити його порушення.

Також, Українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

У політичній частині українська сторона закликала російську сторону зосередитися на відповідальній роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав Нормандського формату, зокрема - Паризького саміту.

“Російська делегація не припиняє свої спроби залучити до роботи Гуманітарної підгрупи громадянку України Майю Пирогову, засуджену українським судом за тероризм. Наша делегація розцінює це як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій”, - йдеться у повідомленні.

Учасники робочої підгрупи також взяли до уваги проведення успішного першого засідання Експертної групи з екологічних ризиків, пов’язаного із затопленням шахт вздовж лінії розмежування, яке відбулось 2 вересня 2021 року. Також триває робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до ОРДЛО із застосуванням відповідних механізмів забезпечення гарантій безпеки. Учасники робочої групи також продовжують шукати механізми віддаленої ідентифікації для виплати пенсій маломобільним особам, що жодного разу не перетинали лінію розмежування.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 29 вересня.