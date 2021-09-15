"Укрзалізниця" з 5 жовтня запускає регіональний потяг Київ - Гайворон

Він курсуватиме щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі.

АТ "Укрзалізниця" з 5 жовтня призначає регіональний потяг №795/796 Київ - Гайворон (Кіровоградська область), який курсуватиме щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що протягом кількох тижнів компанія проаналізує пасажиропотік на цьому маршруті й прийме рішення про його подальше курсування.

Планується, що з Києва потяг відправлятиметься о 14:41, прибуватиме до Гайворону - о 00:11. Назад відправлення буде о 01:10 з прибуттям до столиці о 10:52.

Потяг проходитиме через станції Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка та Ставки.

Нагадаємо, раніше УЗ повідомила, що скорочує бронь для залізничників, після чого у продаж щомісяця надходитиме 3 тис. додаткових квитків.