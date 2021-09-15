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Російські найманці обстріляли українські позиції біля Новолуганського

Бойових втрат серед українських військових немає.

Російські найманці обстріляли українські позиції біля Новолуганського
Фото: EPA/UPG

Від початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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