​Сьогодні стартує відбір школярів 10-11 класів до освітньої програми "Талант Хаб"

Особлива увага під час відбору буде приділятися мотиваційним есе претендентів.

15 вересня стартує відбір школярів 10-11 класів до освітньої програми "Талант Хаб", започаткована випускниками програми "Відповідальне Лідерство-22" Аспен Інституту Київ.

Про це повідомила пресслужба інституту.

Це - безкоштовна програма для талановитих та мотивованих школярів, які найближчий рік визначатимуться з майбутньою професією та хочуть отримати практичні знання.

"Навчання через досвід вже успішних у своїх сферах спікерів, обмін життєвими порадами та професійними настановами, менторство буде гарантовано тим, хто пройде відбір та потрапить на 5-денний інтерактивний курс навчання у чудовому після різдвяному Львові в січні 2022", - повідомляють організатори заходу.

Навчатися за програмою можна буде за такими напрямками:

Економіка і банківська сфера;

Суспільні науки та демократичне управління;

Архітектура та дизайн;

Маркетинг та підприємництво;

Медицина;

ІТ.

Школярі, які бажають взяти участь у конкурсі мають заповнити аплікаційну форму та надати згоду батьків на участь.

Зазначається, що особлива увага під час відбору буде приділятися мотиваційним есе претендентів.

Більше інформації про програму та її ініціаторів можна знайти на сайті.