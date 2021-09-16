Результати навчань засвідчили: авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулися масштабні аварійно-рятувальні навчання із залученням спецтехніки.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

"Сирени, парашутисти, військовий гелікоптер, посадка літака на пінну подушку, чорна хмара від керосину, тонни води, 35 одиниць спецтехніки та 170 учасників неймовірного “блокбастеру”. Це все - про масштабні аварійно-рятувальні навчання в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі аеропорту, результати навчань засвідчили: авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі.

"Дякуємо представникам Державної служби надзвичайних ситуацій, Повітряних сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Червоного Хреста, Київського обласного центру медицини катастроф за зразкову взаємодію в ході тренувань", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, з 14 по 16 вересня Служба безпеки України в Києві та Київській області проводила тактико-спеціальні навчання.