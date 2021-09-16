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Пороги вакцинації у школах почнуть діяти з 20 вересня

Для "жовтої" зони - 80%, для "червоної" - 100%.

Пороги вакцинації у школах почнуть діяти з 20 вересня
Фото: Олександр Рудоманов

Міністерство освіти і науки попередило, що пороги вакцинації у закладах освіти почнуть діяти з 20 вересня.

Про це повідомляється на сайті МОН.

Починаючи з понеділка, у "жовтій" зоні працюватимуть тільки ті школи й інші заклади освіти, де вакцинована більшість працівників. Для роботи в "червоній" зоні мають бути вакциновані всі без винятку.

У разі введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки очне навчання буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує:

  • вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);
  • вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання особи від COVID-19.

У азі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки очне навчання буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує:

  • вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання особи від COVID-19.

Термін дії "жовтого" сертифіката - 120 днів, "зеленого" - 385 днів, ПЛР-тесту - 3 дні, сертифіката про одужання - 180 днів.

Нагадаємо, що Україна поки що знаходиться в "зеленій" зоні епідемічної небезпеки, але з дня на день має перейти у "жовту". Є ймовірність, що окремі області одразу потраплять в "помаранчеву" зону або навіть "червону".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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