Депутатів Івано-Франківської міськради вакцинували посеред сесії

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Депутатів Івано-Франківській міської ради у четвер вакцинували від коронавірусу прямо посеред сесії.

"Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин… Для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці - щоб далеко не ходити", - розказав у фейсбуку мер міста Руслан Марцінків.

Він повідомив, що у міських лікарнях знаходиться 132 пацієнтів з ковідом (не рахуючи тих, хто лежить у обласній лікарні), з них 11 - в реанімаціях.

"Тому таким жестом ми покажемо приклад та свою відповідальність. І за своє життя, і за життя ближнього", - заявив Марцінків, якій кілька тижнів тому наказав працівникам мерії вакцинуватися або звільнятися.

Як повідомляє місцеве видання "Курс", вакцинальний пункт розгорнули в фоє міської ради.

Марцінків та начальниця управління охорони здоров’я міста Марія Бойко підходили до депутатів у залі і допитувалися, чи вони вакциновані. Тих, хто не щеплений, скеровували до медиків.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

На сесії зареєструвалися 34 депутати. Скільки з них вдалося вакцинувати, не повідомляється.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області за останню добу виявили 203 нових хворих на ковід.

Регіона має один з найгірших показників вакцинації - всього 113 тисяч щеплених, або 825 на 100 тисяч населення. Для порівняння, у Києві цей показник - 2721 на 100 тисяч населення.